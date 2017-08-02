Опрошенные фондом «Общественное мнение» (ФОМ) жители России не оценили инициативу депутатов Государственной думы по введению штрафа за употребление обсценной лексики в домашних условиях. Против этой идеи высказались 64% респондентов, а 74% опрошенных вообще впервые услышали о ней от социологов.

Четверть противников думской инициативы обосновывают ее неприятие защитой личного пространства и недопустимостью вмешательства в частную жизнь, а 8% респондентов вообще сочли государственное регулирование разговоров «у семейного очага» глупой и бессмысленной идеей — главным образом из-за того, что объективно оценить внутрисемейную ситуацию со стороны невозможно. Действительно, вопрос о механизме контроля в этом проекте — ключевой.

Лишь каждый десятый участник опроса оказался в той или иной мере осведомленным о попытках Госдумы распространить наказание за мелкое хулиганство (включая нецензурную брань) с общественных мест на жилища россиян, а 14% заявили, что «что-то слышали» об этом. При этом примерно 8% респондентов посоветовали депутатам заняться решением действительно важных вопросов вместо придумывания «ненужных законов».

Сама политика взимания штрафов за использование нецензурной лексики в домашнем общении показалась опрошенным непродуктивной. По их мнению, наказывать рублем за такие вещи неэффективно, если человек не получил должного воспитания и не осознает недопустимость матерных слов в повседневном общении с близкими.

В целом 28% респондентов согласились, что идея штрафов за «домашний мат» заслуживает внимания российских властей, но 59% жителей страны охарактеризовали предложение о материальных взысканиях за использование мата как неприемлемое для них. И лишь 1% опрошенных верят, что административные меры способны снизить частоту употребления матерных слов в повседневной речи при общении с домочадцами.

В основном же противники штрафов за привычку браниться дома — это молодые люди (в возрасте от 18 до 30 лет).

Между тем речь идет о вполне ощутимых для личного и семейного бюджета суммах: так, мелкое хулиганство (под определение которого подпадает и матерщина) в Госдуме предлагают карать штрафами в размере 1–2 тыс. рублей, то есть вдвое увеличить их по сравнению с нынешним уровнем. Альтернативный вариант наказания, предложенный парламентариями, — обязательные работы на срок до 40 часов (этот вид взыскания в нынешнем варианте статьи о мелком хулиганстве отсутствует вообще).