Следователи начали проверку по факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов на Забайкальской железной дороге, передает в субботу пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СК.

«05 августа 2017 года в 03:05 по местному времени (22:05 мск) в Читинском районе Забайкальского края на перегоне Яблоновая–Тургутуй на 6111-м км Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 23 порожних вагонов грузового поезда. По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадавших нет, четыре пассажирских поезда задержались, два пригородных поезда были отменены. На данный момент движение на участке восстановлено.