Правительство РФ приняло решение дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

«Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом новых психоактивных веществ», — говорится в справке к документу, опубликованному в субботу на сайте кабинета министров.

Как отмечается в тексте документа, всего список наркотических веществ пополнился 14 веществами и одно новое психоактивное вещество было добавлено в перечень «Психотропные вещества».

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятые меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.