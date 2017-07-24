Девочку, у которой в багаже оказались алкоголь и наркотики, сняли с поезда в Самаре и отправили домой в Мурманск.

Об этом заявила пресс-служба транспортной полиции по Приволжскому федеральному округу.

«Девочка была отправлена домой в Мурманск. Она будет передана родителям», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 14-летнюю девочку, которая ехала на отдых в детский лагерь, сняли с поезда в Самаре, после того как в ее вещах сотрудниками полиции были обнаружены алкоголь и наркотики.