Следователи следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело о вымогательстве наркотиков в отношении неизвестного мужчины, который напал с ножом в Хабаровске на врача скорой помощи и отобрал у него ампулу с морфином.

«Вечером 21 июля 2017 года к жилому дому, расположенному в Центральном районе Хабаровска, на вызов прибыла бригада скорой помощи. Врач вышел из машины и отправился к пациенту. Он зашел в подъезд, а затем в лифт. Вместе с ним в кабину зашел неизвестный ему мужчина. Незнакомец сообщил, что у него нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему наркотические средства», — говорится в пресс-релизе регионального СК РФ.

Благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов 26-летнего нападавшего удалось задержать по горячим следам, мужчина был помещен в СИЗО.

СУ СКР возбудило дело по ст. 229 ч. 3 п. «в» УК РФ — «Вымогательство наркотических средств».