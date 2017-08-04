Страсбургский суд сообщил, что уведомил Россию о запрете перемещать журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ.

В Минюсте РФ отметили, что суд решил применить предварительные меры в соответствии с правилом 39 своего регламента, передает ТАСС.

Оно накладывает запрет на любое принудительное перемещение гражданина Узбекистана Нурматова с территории России. Кроме того, наложен запрет на ограничение доступа журналиста к российским судам.

Ранее Басманный суд Москвы постановил выдворить журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова. Его признали виновным в нарушении правил въезда и режима пребывания в России.