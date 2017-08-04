Адвокат журналиста «Новой газеты» подал апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о выдворении Худоберди Нурматова (Али Феруза) в Узбекистан.

Отметим, ЕСПЧ запретил депортировать Феруза до рассмотрения его жалобы в Страсбурге. Ранее Басманный суд принял решение выдворить из России журналиста Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как выяснилось, корреспондент «Новой газеты» с 2011 года нелегально находился на территории РФ, не имея при себе документов, удостоверяющих личность. Об этом передает «РИА Новости».

По словам самого Нурматова, ему было отказано в предоставлении временного убежища в РФ, а паспорт гражданина Узбекистана он якобы потерял. 1 августа полицейские задержали журналиста недалеко от здания редакции газеты.