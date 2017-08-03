Судебные приставы препроводили журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) в Центр временного содержания иностранных граждан. Феруз будет содержаться в центре до вступления в силу решения Басманного суда о его депортации на родину, в Узбекистан, сообщается в пресс-релизе Федеральной службы судебных приставов.

Ранее сообщалось, что Феруз был задержан неподалеку от редакции газеты за нарушение миграционного законодательства. 30-летний журналист несколько лет назад потерял узбекистанский паспорт и не получил за это время гражданства РФ. Полиция обвиняет его в том, что с 2011 года он незаконно находился на территории России, пишет «Газета.ру».

Редакция газеты направила обращение в связи с задержанием своего сотрудника в администрацию президента России. В свою очередь, СПЧ назвал решение о депортации противоречащим Конституции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место».

Сам Феруз отрицает вину, утверждая, что три года занимался получением статуса беженца, после чего решил обратиться к российским властям с просьбой о получении политического убежища.