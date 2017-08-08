В Дамаске вскоре не останется террористов. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России), находящиеся в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте, готовятся объявить о роспуске своей ячейки. Об этом «Известиям» рассказали источники в армии и парламенте Сирии. Собеседники отмечают, что террористы оказались не у дел после создания в этом районе зоны деэскалации, а также в результате организационных изменений в рядах контролирующей Восточную Гуту сирийской оппозиции. Эксперты отмечают, что Дамаск впервые за несколько лет станет полностью спокойным местом, что приблизит развязку длительного конфликта в стране.

В Восточной Гуте вскоре не останется представителей группировок, которые официально признаны международным сообществом террористическими, сообщили «Известиям» источники в сирийской армии. Речь идет прежде всего об организации «Джебхат ан-Нусра» , боевики которой намерены в ближайшее время распустить местную ячейку.

— Вооруженная оппозиция требует, чтобы террористы либо покинули Восточную Гуту, либо примкнули к ее отрядам, отказавшись при этом от своей идеологии , — пояснил один из собеседников. — «Джебхат ан-Нусра» выражает готовность сделать это.

В парламенте Сирии также отмечают, что экстремистов больше не хотят видеть в Восточной Гуте. Как рассказал «Известиям» депутат от правящей партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения) Джамаль Рабиа, серьезное давление на террористов оказывают местные жители.

— Они попросту не принимают боевиков. Те в итоге оказались перед выбором: либо их физически уничтожит сирийская армия, имеющая на то, несмотря на режим прекращения огня полное право, либо по примеру некоторых других районов с боевиками заключат соглашение о выходе на север Сирии, в сторону Идлиба , — отметил парламентарий.

Джамаль Рабиа напомнил, что на протяжении нескольких лет боевики, находящиеся в Восточной Гуте, обстреливали районы Дамаска из минометов. Обстрелам подвергалось в том числе и российское посольство. Если террористы покинут пригород, то сирийская столица впервые за долгое время станет практически безопасным местом.

Отношение к террористам «Джебхат ан-Нусры» со стороны прежде всего вооруженной оппозиции резко изменилось после заключения соглашения о создании в Восточной Гуте зоны деэскалации. Оно было подписано 22 июля при египетском посредничестве. Документ обязывает оппонентов сирийских властей отмежеваться от террористов.

Кроме того, как рассказали собеседники «Известий» в сирийской армии, изменения связаны и с подвижками среди самих оппозиционных группировок.

— Ведущую роль в Восточной Гуте играет организация «Джейш аль-Ислам» (ее представитель Мухаммед Аллуш возглавляет делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Женеве и Астане. — «Известия»). Некоторое время назад она начала боевые действия против «Джебхат ан-Нусры» и нанесла террористам значительный урон. К тому же «Джейш аль-Ислам» примкнула к военному союзу ряда оппозиционных группировок, о создании которого было объявлено в середине июля. Таким образом, в Восточной Гуте поменялся расклад сил, что дало возможность в том числе и простым людям выступить против «Джебхат ан-Нусры» , — пояснил один из собеседников.

Попытки правительственных сил освободить Восточную Гуту как от террористов, так и от оппозиционных группировок не приносили результата. Армии приходилось вести городские бои в районе, пронизанном искусственными подземными тоннелями. Это позволяло боевикам при необходимости быстро отступать и столь же быстро занимать ранее освобожденные районы.

— Фактически в столице сохранялась серьезная точка напряженности, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин. — Властям в Дамаске из-за этого приходилось держать в том районе значительное количество сил, которые могли бы принимать участие в боях на других направлениях. Создание зоны деэскалации и ликвидация присутствия в Восточной Гуте террористов позволит устранить этот болезненный нарыв.

Стоит также добавить, что предстоящий уход «Джебхат ан-Нусры» из Восточной Гуты станет знаковым этапом, ведь речь идет об очень заметном снижении уровня террористической угрозы Дамаску. Есть надежда, что этот процесс продолжится в других районах Сирии.