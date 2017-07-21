Российская позиция по Сирии помогла сохранить политическую карту Ближнего Востока. В интервью «РИА Новости» иракский вице-премьер Нури аль-Малики заявил, что для региона существовала угроза полного уничтожения.

«Говорил это ранее и повторю снова: если бы не российская позиция, регион полностью был бы уничтожен, карта его была бы новой и необычной», — сказал аль-Малики.

Вице-премьер пояснил, что падение Дамаска привело бы к активизации террористов и в итоге к падению Багдада.

В интервью аль-Малики прокомментировал также участие США в операции по освобождению Мосула, которая завершилась 10 июля. По его словам, хотя американская авиация участвовала в штурме, победа над террористами ИГ (организация запрещена в России) принадлежит иракскому солдату.