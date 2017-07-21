Успех в освобождении Мосула от террористов ИГ (движение запрещено в РФ) принадлежит не США, а иракской армии и ополчению. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил вице-премьер ближневосточной страны Нури аль-Малики.

Аль-Малики выразил сожаление по поводу того, что США называют победу в Мосуле своим достижением.

«Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака», — сказал иракский вице-премьер.

По данным аль-Малики, армия и ополчение потеряли при штурме Мосула около 20 тыс. бойцов. При этом, по его словам, победу нельзя назвать окончательной. В городе остаются группы боевиков. В целом по стране спящие ячейки запрещенного ИГ остаются в городах, в том числе в Багдаде, однако террористы уже не могут свободно перемещаться и захватывать территории.

Замглавы правительства добавил, что сегодня иракцы выступают против иностранных баз в своей стране, в том числе американских.

Операция по освобождению от террористов крупнейшего иракского города на севере страны началась в октябре прошлого года. 10 июля правительство Ирака объявило об освобождении города.