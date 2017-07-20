По информации газеты Independent, более 40 тыс. мирных жителей могли погибнуть в ходе перестрелок и сражений за освобождение иракского города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Об этих данных сообщила изданию курдская разведка.

В настоящее время тела многих погибших всё еще извлекают из-под завалов и обломков.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее заявил о полной победе над ИГ в Мосуле. Боевики запрещенной организации удерживали город под своим контролем более трех лет.