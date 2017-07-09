Правительство Сирии приветствует любые шаги, которые открывают путь к мирным решениям. Об этом заявил представитель Дамаска, комментируя установленное на юго-западе Сирии перемирие, передает агентство Рейтер.

«Мы приветствуем любые шаги, которые позволят прекратить огонь и откроют путь к мирному урегулированию», - сказал собеседник агентства. По мнению представителя Дамаска, молчание правительства Сирии на эту тему является «знаком удовлетворения».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил информацию о готовности РФ и США объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии с 9 июля текущего года.