В Сирии правительственные войска освободили город Эс-Сухна, остававшийся последним форпостом боевиков ИГ (движение запрещено в РФ) в провинции Хомс. В ходе штурма, начавшегося несколько дней назад, была уничтожена база беспилотников и ремонтная мастерская террористов, сообщает телеканал «Звезда».

31 июля Дамаск сообщил об уничтожении на подступах к Эс-Сухне 470 боевиков. Еще 180 террористов были ранены.

Эс-Сухна находится на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Одноименная провинция на востоке страны с 2014 года практически полностью контролируется террористами.

В июне город Дейр-эр-Зор частично был занят сирийскими силовиками, при этом около половины его территории находилось в осаде у боевиков. В течение трех лет продовольствие и боеприпасы в город доставляют вертолетами.