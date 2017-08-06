В одном из парков тосканского города Валльи-Сотто в Тоскане появится статуя солдата, устремившего взгляд в небо.

Как сообщает телеканал «Звезда», итальянские власти таким образом решили почтить память российского спецназовца. Он пожертвовал жизнью, чтобы уничтожить террористов. Монумент из белого мрамора выполнил тосканский скульптор. По информации телеканала, на работу у него ушло около года.

Этот памятник будет посвящен Александру Прохоренко. Он погиб в 2016 году под Пальмирой. Военнослужащий наводил удары российских ВКС по позициям боевиков и оказался в окружении. Чтобы уничтожить террористов, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. На церемонию открытия памятника прибудут российские дипломаты.