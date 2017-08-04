Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что блэкаут в Крыму, произошедший в конце июля, подтвердил необходимость строительства собственной электрогенерации.

«Недавняя авария показала, что наши усилия абсолютно оправданы и мы должны построить здесь независимую электрогенерацию, чтобы избежать каких-либо проблем», — приводит слова Дворковича РИА «Новости».

По его словам, строительство крымской генерации идет согласно утвержденному графику.

Блэкаут в Крыму произошел 28 июля из-за отключения линий электропередачи. По предварительным данным, ЛЭП в Краснодарском крае отключилась после ДТП с грузовиком. В результате полуостров ненадолго остался без электроэнергии.