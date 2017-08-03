Крым с начала 2017 года посетили 2,8 млн туристов. Это меньше, чем в прошлом году, примерно на 5%. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов полуострова.

Больше всего туристов от общего количества прибывших отдыхают на южном берегу Крыма — 46%, на западном — 21,5%, на восточном — 18%. В крымском предгорье побывало 14,5% отдыхающих.

При этом в июле средняя загрузка отелей и санаториев составила 64,6%, пишет сайт «Комсомольской правды» в Крыму.

Почти половина отдыхающих (48%) от общего числа туристов приезжают в республику на личных автомобилях. Паромной переправой воспользовались 47%, а через пункты пропуска «Армянск» и «Чонгар» прибыли 5% отдыхающих.

Напомним, в прошлом году Крым принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году.

С 4 по 9 августа на территории республики ожидается аномальная жара: среднесуточная температура воздуха будет подниматься до отметки 36 градусов.