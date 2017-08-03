Причиной выхода из строя линии электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае, который привел к отключению света в Крыму 29 июля, по предварительным данным, стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, сообщил глава Минэнерго Александр Новак во время совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО.

«В результате... работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что, в свою очередь, повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей», — уточнил министр. При этом Новак отметил, что в течение двух часов все потребители были обеспечены электроснабжением. В кратчайшие сроки была также восстановлена работа электромоста в Крым.

Это не единственный случай, когда ДТП с большегрузной машиной привело к блэкауту полуострова. Подобный инцидент произошел в мае 2016 года на территории Крыма, в результате чего жители полуострова на некоторое время остались без электроэнергии.