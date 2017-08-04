Арест 26-летнего жителя Москвы, администратора одной из так называемых групп смерти в социальной сети продлен до 5 сентября. Соответствующее решение принял Еткульский районный суд Челябинской области.

«Обвиняемому Сидорову И. продлен срок содержания под стражей на один месяц, а всего до трех месяцев, до 05 сентября 2017 года включительно», — сообщает пресс-служба суда.

Москвичу предъявлено обвинение по статье 110 УК РФ («Доведение лица до попытки самоубийства»).

По версии следствия, подозреваемый пытался довести до самоубийства 14-летнюю жительницу Еткульского района. Москвич вступил с ней в переписку и давал последовательные задания, последним из которых было самоубийство. Она отказалась совершить суицид, после чего москвич стал угрожать ей расправой.

Ранее стало известно, что суд этапировал подозреваемого в Челябинскую область.