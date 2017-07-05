Эксперты провели мониторинг социальных сетей программным комплексом «Демон Лапласа» и зафиксировали более 500 сообществ, пропагандирующих суицид. В этих группах вновь популяризируется тема самоубийства, описываются способы сведения счетов с жизнью и выдаются приглашения вступить в игру «синий кит».

Недавнее принятие ряда поправок в УК РФ по ужесточению наказания за доведения до самоубийства не останавливает администраторов сообществ «ВКонтакте» создавать «сомнительные» паблики, которые появляются быстрее, чем их блокирует регулятор.

О статистике посещений подобных групп, количестве подписчиков и о причинах подростковой «тяги» к идеологии суицида рассказал «Известиям» директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова и доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев.

По мнению экспертов, решением проблемы может стать комплексный подход, который будет включать в себя разъяснительную работу об ответственности за популяризацию суицидального контента, а также системы автоматизированного контроля и распознавания подобных материалов с возможностью моментальной чистки сети.

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«Синие киты» пошли в обход