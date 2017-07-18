Администратор «групп смерти» соцсети «ВКонтакте» Филипп Будейкин, скрывавшийся под псевдонимом Филипп Лис, получил три года и четыре месяца колонии. Как сообщает «Газета.ру», этот приговор ему вынес Тобольский районный суд Тюменской области.

Сотрудники следственных органов установили, что Будейкин пытался склонить к самоубийству 15-летнюю жительницу Астрахани.

Тем не менее стражи порядка убедили старшеклассницу не совершать суицид. Кроме того, злоумышленник довел до самоубийства 17-летнюю девушку из Тюменской области. К счастью, ее жизнь удалось спасти медикам.