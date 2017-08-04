Президент России Владимир Путин во время своей беседы главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, который пригласил главу государства на чай с шиповником, обсудил перспективы российской сборной по футболу на чемпионате мира.

На вопрос Путина о том, как Семенов оценивает перспективы российских футболистов в предстоящем чемпионате мира-2018, глава Черемхово ответил: «Плохо» и высказал мнение, что сборная «заиграет» только под руководством самого президента.

«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеется на то, что ребята будут стараться», — подчеркнул Путин и пожелал членам сборной удачи в предстоящем состязании.