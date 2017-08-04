Путин не согласился стать тренером сборной РФ по футболу
Президент России Владимир Путин во время своей беседы главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, который пригласил главу государства на чай с шиповником, обсудил перспективы российской сборной по футболу на чемпионате мира.
На вопрос Путина о том, как Семенов оценивает перспективы российских футболистов в предстоящем чемпионате мира-2018, глава Черемхово ответил: «Плохо» и высказал мнение, что сборная «заиграет» только под руководством самого президента.
«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеется на то, что ребята будут стараться», — подчеркнул Путин и пожелал членам сборной удачи в предстоящем состязании.