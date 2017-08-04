Президент России Владимир Путин обещал подумать над тем, баллотироваться ли на пост главы государства на выборах в 2018 году.

В рамках совещания по вопросу ликвидации лесных пожаров в Бурятии Путин по телемосту связался с поселком Черемушки, в котором в апреле этого года сгорели десятки домов. Один из местных жителей — ветеран Великой Отечественной войны — поблагодарил главу государства за оказанную региону помощь и попросил российского лидера принять участие в предстоящих президентских выборах.

«Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады», — сказал ветеран.

«Хорошо, я подумаю, спасибо», — ответил Путин.