Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экологического развития природной байкальской территории предостерег от незаконного уничтожения лесов.

В процессе мероприятия министр природных ресурсов Сергей Донской отметил, что ранее был подготовлен законопроект. Он разрешает вырубку леса во время ликвидации пожаров, и правительство планирует принять его уже осенью.

В свою очередь, президент заявил, что за этим проектом надо следить, чтобы в процессе вырубки «не вырубалось все подряд».

Донской отметил, что данный законопроект предполагает контроль со стороны МЧС и надзорных ведомств.