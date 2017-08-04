Глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской заявил о том, что ведомство подготовило предложения по корректировке границ водоохранной зоны Байкала, согласно которым она будет сокращена.

«Мы уже с коллегами начали работу. Уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнению границ, ограничивая ее площади с 57 тыс. кв. км до 5,9 тыс. кв. км. Это практически в десять раз уменьшение», — заявил Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

2017-08-04-08 4 августа Владимир Путин посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-08 Путина сопровождали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. Они рассказали о работах по очистке озера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-09 Затем президенту показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером, которых приготовили для разведения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-08 Сначала Путин отпустил несколько мальков из сачка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-09 Потом потянул за специальный рычаг на крышке контейнера и выпустил остальных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-08 Также во время поездки президент поручил разобраться с экологической обстановкой на Байкале и построить дорогу на острове Ольхон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04 08 Владимир Путин во время посещения Байкальского биосферного заповедника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04 09 Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент РФ Владимир Путин, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов (слева направо на первом плане) в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04 09 Оператор снимает рабочую поездку президента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам министра, новый план, составленный при участии ученых, предполагает привязку водоохранной зоны к ландшафту и будет утвержден уже весной 2018 года.