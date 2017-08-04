Минприроды разработало план изменений водоохранной зоны Байкала
Глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской заявил о том, что ведомство подготовило предложения по корректировке границ водоохранной зоны Байкала, согласно которым она будет сокращена.
«Мы уже с коллегами начали работу. Уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнению границ, ограничивая ее площади с 57 тыс. кв. км до 5,9 тыс. кв. км. Это практически в десять раз уменьшение», — заявил Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.
По словам министра, новый план, составленный при участии ученых, предполагает привязку водоохранной зоны к ландшафту и будет утвержден уже весной 2018 года.