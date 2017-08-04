Президент России Владимир Путин поручил разобраться в материальной помощи, которая выделяется пострадавшим от лесных пожаров жителям и на строительство нового жилья.

«Сегодня я хотел бы услышать, как идет работа. В том числе прошу доложить, как обстоят дела с выплатами, компенсациями пострадавшим гражданам. У меня есть некоторое разночтение. По этому поводу я хотел бы тоже задать вопросы соответствующим коллегам по поводу того, сколько денег выделено», — заявил Путин на совещании с руководителями регионов, расположенных на Байкале.

2017-08-04-08 4 августа Владимир Путин посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-08 Путина сопровождали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. Они рассказали о работах по очистке озера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-09 Затем президенту показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером, которых приготовили для разведения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-08 Сначала Путин отпустил несколько мальков из сачка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-09 Потом потянул за специальный рычаг на крышке контейнера и выпустил остальных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04-08 Также во время поездки президент поручил разобраться с экологической обстановкой на Байкале и построить дорогу на острове Ольхон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04 08 Владимир Путин во время посещения Байкальского биосферного заповедника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04 09 Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент РФ Владимир Путин, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов (слева направо на первом плане) в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 2017-08-04 09 Оператор снимает рабочую поездку президента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«По данным Минстроя, нужен один объем, а предусмотрен якобы другой объем. Я хочу с этим разобраться, что, собственно говоря, там происходит у нас с финансированием», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в ходе лесных пожаров 2017 года огнем были охвачены населенные пункты Бурятии, Иркутской области, были уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки.