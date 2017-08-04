Президент России Владимир Путин поручил разобраться в материальной помощи, которая выделяется пострадавшим от лесных пожаров жителям и на строительство нового жилья.
«Сегодня я хотел бы услышать, как идет работа. В том числе прошу доложить, как обстоят дела с выплатами, компенсациями пострадавшим гражданам. У меня есть некоторое разночтение. По этому поводу я хотел бы тоже задать вопросы соответствующим коллегам по поводу того, сколько денег выделено», — заявил Путин на совещании с руководителями регионов, расположенных на Байкале.
4 августа Владимир Путин посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Путина сопровождали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. Они рассказали о работах по очистке озера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Затем президенту показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером, которых приготовили для разведения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Сначала Путин отпустил несколько мальков из сачка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Потом потянул за специальный рычаг на крышке контейнера и выпустил остальных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Также во время поездки президент поручил разобраться с экологической обстановкой на Байкале и построить дорогу на острове Ольхон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время посещения Байкальского биосферного заповедника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент РФ Владимир Путин, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов (слева направо на первом плане) в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Оператор снимает рабочую поездку президента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
«По данным Минстроя, нужен один объем, а предусмотрен якобы другой объем. Я хочу с этим разобраться, что, собственно говоря, там происходит у нас с финансированием», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, в ходе лесных пожаров 2017 года огнем были охвачены населенные пункты Бурятии, Иркутской области, были уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки.
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