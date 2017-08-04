Президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования и план работ по полному устранению экологического ущерба на Байкале.

По мнению главы государства, «первая, требующая неотложных действий, задача - ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий». В рамках совещания по вопросам экологического развития Байкала президент поручил определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей.

Российский лидер находится с визитом в республике Бурятия. В рамках поездки Путин провел совещания по вопросам экологии региона, осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами.