Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку территорию Байкала на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности.

«Прошу Генпрокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности», — заявил Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам экологического развития региона.

Кроме того, российский лидер попросил принять меры, если факты нарушений будут выявлены.