Владимир Путин осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

Осмотрев экспозицию, президент РФ кратко пообщался с волонтерами из организации «Большая Байкальская тропа».

Она занимается созданием экологических троп для туристов в Байкальском регионе. Еще один зал, который посетил Путин, посвящен уникальным животным, обитающим на Байкальской природной территории.

Кроме того, российский лидер посмотрел в виртуальный бинокль. С его помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала. Байкальский заповедник в 2010 году пошел в число модельных территорий по развитию познавательного туризма.