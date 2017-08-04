Россия к 2035 году планирует усилить присутствие в Арктическом регионе. Осенью правительство рассмотрит новую редакцию госпрограммы развития Арктики, которую подготовило Минэкономразвития.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что потребность в атомных ледоколах к 2035 году в ведомстве оценивают в восемь единиц. На данный момент в России эксплуатируются четыре таких судна.

«Окончательные решения правительства по вопросу реализации госпрограммы ожидаются не ранее сентября 2017 года», — пояснили в пресс-службе МЭР.

Главные задачи этих судов — обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику.

«Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями», — пояснили в Минпромторге.

Для грузопотока ориентировочно необходимо 69 судов, в том числе танкеры, танкеры-газовозы, балкеры, контейнеровозы, ледоколы.

Подробнее — в материале «Известий»: Правительство может заказать дополнительные ледоколы