Кабмин дополнил перечень услуг социально ориентированными некоммерческими организациями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Отмечается, что речь идет об услугах, направленных на «развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов». Ожидается, что к оказанию такого рода услуг получится привлечь наиболее компетентные и успешные соцориентированные НКО.