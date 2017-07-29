Социально ориентированные НКО будут адаптировать мигрантов
Кабмин дополнил перечень услуг социально ориентированными некоммерческими организациями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
Отмечается, что речь идет об услугах, направленных на «развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов». Ожидается, что к оказанию такого рода услуг получится привлечь наиболее компетентные и успешные соцориентированные НКО.