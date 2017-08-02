Правительство РФ утвердило приоритетный проект «Создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Проект нацелен на сокращение очередей, времени записи на прием и прохождение диспансеризации, а также на повышение качества услуг медучреждений и уровня удовлетворенности граждан работой поликлиник.

Сообщается, что проект должен быть полностью реализован до апреля 2023 года. За это время планируется разработать и внедрить систему мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания медика при посещении медучреждения.

Ранее «Известия» сообщали, что с начала 2018 года из плановой диспансеризации будут исключены УЗИ и общие анализы крови и мочи. При этом россиян будут тщательней обследовать на рак.