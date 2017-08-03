После прогремевших взрывов на складах военных боеприпасов в Абхазии решено проверить все военные объекты республики. Соответствующее поручение дал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Правительство обещало выплатить компенсации семьям погибших российских туристов в размере 500 тыс. рублей. Напомним, от взрывных снарядов скончались две россиянки. В настоящее время в больницах Сухума и Гудаута находятся еще 12 пострадавших от взрывных снарядов, передает «РИА Новости».

Всего, по данным минздрава Абхазии, пострадали 64 человека, среди них 35 граждан Российской Федерации. Взрывы на военном складе прогремели в среду в селе Приморское.