Граждане России, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов минобороны Абхазии, получат компенсации от правительства республики, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наалу Авидзбу.

Авидзба рассказала, что президент Абхазии Рауль Хаджимба созвал оперативное совещание по вопросу взрыва склада с боеприпасами, в ходе которого поручил премьер-министру республики Беслану Барцицу создать комиссию, которая займется определением «объемами и масштабами нанесенного ущерба, и объемами компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан Российской Федерации». Ранее посольство РФ в Абхазии сообщило о 35 пострадавших россиянах, 27 из которых понадобилась госпитализация. Всего, по данным минздрава республики, в результате произошедшего были ранены 60 человек.

Взрывы произошли на складе минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района в среду примерно в 16:20 мск.