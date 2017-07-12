Москва серьезно озабочена нападением на туристов из России в Абхазии и рассчитывает, что правоохранители найдут преступников в самое ближайшее время. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников», — говорится в сообщении дипведомства.

Посольство России в Сухуме оказывает пострадавшим возможное содействие, добавили в министерстве.

Напомним, в ходе нападения на группу отдыхающих из Москвы, которое произошло 11 июля, был убит один российский турист.