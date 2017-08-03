Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка из нацбанка Украины (НБУ). Отзыв заявки подтвердил и сам венчурный инвестор.

По словам Прокопени, соответствующее решение было принято, чтобы сконцентрироваться на других проектах, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

«После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени», — цитирует инвестора ТАСС.

По мнению источника, нацбанк Украины выдвинул нерелевантные требования к покупателю.

Прокопеня планировал приобрести 100% акций украинской «дочки» Сбербанка через белорусский Паритетбанк, государственный пакет акций которого (99,83%) должно было купить принадлежащее Прокопене предприятие VP Capital, передает BFM.RU.

Напомним, Сбербанк объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» белорусской частной компании и латвийскому Norvik Banka в конце марта.