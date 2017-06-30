Сбербанк получил несколько новых привлекательных предложений о продаже своего дочернего банка на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Отмечается, что в настоящее время крупнейший российский банк ведет переговоры в поиске наиболее выгодных условий.

В самом Сбербанке ситуацию не комментируют.

Согласно данным нацбанка Украины, ПАО «Сбербанк» входит в топ-7 крупнейших банков страны по размеру активов. По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляют 47 млрд грн.

Количество частных клиентов ПАО «Сбербанк» превышает 1,070 млн человек, банк обслуживает более 31 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса и более 5 тыс. корпоративных клиентов. Его региональная сеть на Украине насчитывает 150 отделений.