Нацбанк Украины подтвердил, что получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку 100% акций украинской «дочки» Сбербанка.

Как сообщила «РИА Новости» пресс-служба регулятора, они будут рассмотрены в течение трех месяцев.

Также отмечается, что Нацбанк проверит деловую репутацию инвестора, а также его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.