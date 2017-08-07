В Израиле готовят проект закона (с выдержками из него ознакомились «Известия») о применении смертной казни в отношении террористов. Высшая мера наказания в стране существует, но она не распространяется на общеуголовные преступления и теоретически может быть осуществлена только в исключительных случаях. За всё время существования страны с 1948 года смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды. Эксперты отмечают, что новая инициатива связана с вопиющими случаями террористических атак, участившихся в последнее время. Тем не менее они сомневаются, что проект обретет статус закона, и предлагают решать проблему терроризма другими методами.

Законопроект о введении смертной казни для террористов подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер. Документ уже поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Теперь его предстоит рассматривать законодателям.

По мнению израильского политолога Авигдора Эскина, инициатива появилась после вызвавшей большой общественный резонанс серии нападений на граждан страны.

— Около двух недель назад в селении Халамиш 19-летний террорист ворвался в дом, где люди просто сидели за столом, и зарезал троих насмерть. После таких событий в Израиле часто обсуждается введение смертной казни. К тому же в последние дни такие инциденты участились. На днях террорист напал с ножом на работника магазина в Явне. Аналогичное случилось в Петах-Тикве, — отметил эксперт.

Документ, представленный Навой Прехи-Бокер, предполагает внесение поправок в законы о наказании за терроризм и о борьбе с терроризмом. В соответствии с ними, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. Сейчас максимальная мера наказания — пожизненное заключение.

Не секрет, что смертная казнь в Израиле существует, однако применяется она в исключительных случаях, причем она не распространяется на общеуголовные преступления. Право вынести смертный приговор имеют военные суды, но чаще всего до такой меры дело либо не доходит, либо обвиняемым смягчают наказание. Их отправляют в тюрьму, условия в которых та же Нава Прехи-Бокер сравнила с четырехзвездочным отелем. Спустя несколько лет этих заключенных обычно меняют на пленных израильских солдат по соглашению с палестинскими властями. З а время существования Израиля смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды: в 1948 году за измену казнили капитана Меира Тувианского, а в 1962 году — нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

— В Израиле идея смертной казни для террористов обсуждается не впервые. Но сложно ждать, что законопроект будет одобрен. Пока не будет принципиального решения по этому поводу не только у правительства, но и у верховного суда, то есть пока не будет общей позиции по поводу применения смертной казни по отношению к террористам, ничего не изменится, — отметил Авигдор Эскин. — В данном случае Израилю правильнее было бы перенять российский опыт, когда силовики не берут террористов живыми.