Израильские силовики задержали 25 сторонников палестинского исламистского движения ХАМАС, в том числе высокопоставленные представители организации.

Аресты проходили на Западном берегу реки Иордан. Как отмечают в Иерусалиме, аресты прошли на фоне массовых протестов мусульман в городе, передает ТАСС со ссылкой на антитеррористическую службу ШАБАК.

Власти Израиля в ответ на убийство полицейских установили у входа на Храмовую гору металлоискатели и запретили посещать святыню мусульманам младше 50 лет.

Палестинцы расценили действия Иерусалима как попытку ограничить в правах мусульман. Израиль, в свою очередь, утверждает, что руководствуется соображениями безопасности.