Израиль согласен на встречу премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху с лидером Палестины Махмудом Аббасом в том случае, если удастся урегулировать ситуацию вокруг Храмовой горы, а Палестина не будет выдвигать предварительных условий, такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил посол Израиля в России Гарри Корен.

«Наш премьер Нетаньяху не раз заявлял, что он не только завтра, но уже сегодня, образно говоря, готов встретиться с Абу Мазеном (Махмудом Аббасом)», — сказал посол. При этом, отвечая на вопрос о влиянии конфликта на Храмовой горе на перспективы встречи, Корен отметил, что все стороны «должны успокоиться».

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль выступил с заявлением, что израильская сторона должна вернуться к состоянию до кризиса 14 июля, что является условием для встречи двух лидеров.