Израильский танк атаковал позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на второй за сутки ракетный обстрел с территории анклава.

«Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на открытой местности у пограничного забора... В ответ израильский танк обстрелял пост, принадлежащий террористической группировке ХАМАС, на юге сектора Газа», — заявили в пресс-службе вооруженных сил Израиля, где также отметили, что упавшая ракета ущерба не причинила.

Обмен ударами произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на иерусалимскую Храмовую гору.