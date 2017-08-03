Роскомнадзор выявил нарушения, касающиеся отсутствия идентификации пользователей, у 10% точек доступа Wi-Fi в публичных местах по итогам первого полугодия текущего года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В 10% случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей», — сообщает Роскомнадзор. По данным ведомства, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Центральном и Южном федеральных округах. Сообщается, что сотрудники ведомства проверили более 7 тыс. точек беспроводного доступа к интернету.

Согласно федеральному закону от 5 мая 2014 года, пользователям в сетях публичного беспроводного интернета необходимо проходить обязательную процедуру регистрации.