Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал легальность использования в практике СМИ популярных русских ругательств мужского рода, начинающихся с буквы «М».

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов отправил на имя Жарова официальный письменный запрос, в котором поинтересовался, не обернется ли использование этих слов вынесением предупреждения его изданию со стороны Роскомнадзора, несмотря на отсутствие обоих ругательств в списке запрещенных к публикации.

«Должен заявить, что слова, которым посвящен ваш запрос, относятся к бранным, не являются нецензурными, а значит, не попадают под действие статьи 4 закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О СМИ», — цитирует газета ответ главы Роскомнадзора.

В ведомстве от комментариев отказались, сославшись на отсутствие как Жарова, так и официальных представителей регулятора.

«Они с понедельника в отпуске все», — сказал «Известиям» сотрудник Роскомнадзора.