Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявил о том, что ведомство прекращает вести реестр блогеров.

«Федеральным законом от 29.07.2017 № 276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров», — следует из пресс-релиза Роскомнадзора.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», закон вступил в силу со дня его подписания — 29 июля, хотя сообщило об этом ведомство только во вторник.

Между тем служба предупредила авторов блогов о том, что, несмотря на прекращение ведение реестра, интернет-пользователи всё же «обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации».