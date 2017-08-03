Группа американских сенаторов потребовала лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу — 2018, если страна нарушает условия труда на стройках объектов мирового первенства.

Обращение политиков США было направлено в Международную федерацию футбола (ФИФА). Подписи под документом поставили восемь сенаторов во главе с Бобом Менандесом.

Сенаторы ссылаются на расследование Human Rights Watch, в котором утверждается, что якобы на стройках объектов ЧМ-2018 используется принудительный труд северокорейских рабочих.

«Если ФИФА не предпримет действий против России и Северной Кореи, это будет воспринято как проявление терпимости к отвратительному поведению этих стран. Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самых уязвимых людей на планете», — говорится в обращении сенаторов.

Американские политики не первый раз требуют от ФИФА лишить Россию права на проведение ЧМ-2018. Ранее сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь указывал, что РФ не имеет права принимать мировое футбольное первенство, поскольку Москва якобы «позволила» Башару Асаду провести химатаку в сирийской провинции Идлиб.

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