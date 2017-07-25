На чемпионате мира в 2018 году будут раздавать бесплатные билеты. Об этом «Известиям» рассказал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Похожая программа уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. Бесплатные билеты смогут получить наименее социально защищенные категории населения — многодетные семьи и инвалиды.

«Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива», — сказал Сорокин.

Количество бесплатных билетов составит 12% от общего количества.

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На ЧМ-2018 раздадут бесплатные билеты