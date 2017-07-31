Вытрезвители в обязательном порядке откроют в городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в понедельник главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По словам психиатра-нарколога, пьяные болельщики на чемпионате будут обязательно. «Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением», — цитирует Брюна сетевое издание m24.ru.

Решение вернуть вытрезвители в Москве было принято, так как «есть хороший опыт в других регионах страны», отметил врач.

По словам главного нарколога России, пока не решено, какое ведомство будет курировать вытрезвители, а также сделают ли их платными. В Советском Союзе эти учреждения входили в систему МВД, напомнил Брюн.

«Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени?» — отметил психиатр-нарколог. В настоящее время прорабатывается юридическая основа проекта. По мнению Брюна, скорее всего, вытрезвители не будут функционировать в рамках здравоохранения.

Напомним, чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в следующем году с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.