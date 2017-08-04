Очередной тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) подарит болельщикам одну из ярчайших афиш отечественного футбола — битву двух столиц. В Санкт-Петербурге на новом местном стадионе сойдутся самые популярные клубы нашего чемпионата — «Зенит» и «Спартак». Сине-бело-голубые подходят к матчу в ранге одного из лидеров первенства. Команда именитого Роберто Манчини набрала в трех прошедших турах максимально возможное количество очков и пропустила вперед в таблице только «Локомотив», у которого лучше разница забитых и пропущенных мячей. В свою очередь, действующие чемпионы страны стартовали не так уверенно. В активе «Спартака», расположившегося лишь на 8-м месте, пока только 5 очков.

Однако, как и всегда, в столь принципиальной игре практически невозможно выделить фаворита. Тем не менее прославленный российский футболист Александр Мостовой, расцвет карьеры которого случился именно в «Спартаке», в беседе с «Известиями» отметил, что «Спартак» сейчас выглядит немного увереннее «Зенита».

— Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» — домашнее поле, — сказал «Известиям» Александр Мостовой. — Не могу сказать, что петербуржцы в каких-то игровых компонентах сильнее москвичей. Красно-белые в прошлом туре уверенно обыграли «Краснодар», а «Зенит» еле-еле вымучил победу над дебютантом РФПЛ «Тосно», так что сине-бело-голубые явно не фавориты в предстоящем матче. Но уверен, что игра будет очень интересной. Болельщиков, наверное, ждет больше борьбы, чем самого футбола.

Из-за игры в четверг в Лиге Европы у «Зенита» осталось всего два дня на подготовку к матчу со «Спартаком», у красно-белых же — на три дня больше. Однако, по мнению Александра Мостового, этот факт никак не должен сказаться на физическом состоянии футболистов петербургского коллектива.

— «Зениту» не стоит сетовать на плотный график, — отметил он. — Во-первых, у них очень длинная скамейка. А во-вторых, сезон только начался, и сейчас никакой усталости у игроков быть не должно. Сильные европейские клубы за год под сто матчей играют и не жалуются. Так что на это даже не стоит обращать внимания.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым по силам обыграть «Зенит» на чужом поле, однако предпочтение в предстоящем матче функционер отдает именно петербургскому коллективу.

— Обеим командам в этой игре придется очень трудно, — поделился своим мнением с «Известиями» Андрей Червиченко. — И «Спартаку», и «Зениту» нужна победа, и болельщики увидят захватывающий футбол. В этом противостоянии может случиться что угодно. Надеюсь, что судейство будет на хорошем уровне и не испортит картину происходящего на поле. «Спартак» находится сейчас в отличной форме, особенно это касается атакующей линии красно-белых. Промес, Зе Луиш, Адриано, в помощь которым всегда готовы прийти Фернандо или Глушаков, могут распечатать ворота любой команды. При определенной доле везения красно-белые способны обыграть «Зенит» на их поле, что случается не слишком часто. А фортуна команду Массимо Карреры, как мы могли видеть в той же игре с «Краснодаром», пока не покинула. Что касается «Зенита», их главный тренер Роберто Манчини сейчас только строит новую команду, которая постепенно находит свою игру. Матч со «Спартаком» станет первой настоящей проверкой для итальянского специалиста и его подопечных. Интересно посмотреть, насколько опасен сейчас «Зенит» в играх с серьезными соперниками. И всё же небольшой перевес будет на стороне сине-бело-голубых. Думаю, они победят со счетом 2:1.

Одну из ключевых ролей в противостоянии «Зенита» и «Спартака» последнее время играет форвард петербуржцев, воспитанник московского клуба Артем Дзюба. В четырех матчах против своей бывшей команды россиянин забил четыре мяча. Неудивительно, что в предстоящей игре болельщики сине-бело-голубых ждут голов в ворота одного из своих заклятых соперников именно от Дзюбы.

— Возможно, последнее время у Артема не всё получается в «Зените», он действительно ушел немного в тень, — отметил Андрей Червиченко. — Но с самоотдачей, старанием и желанием у него никогда не было проблем. Особенно сильная мотивация у него всегда в матчах со «Спартаком», который расстался с футболистом не самым лучшим образом. Дзюба может забить красно-белым и в предстоящей игре, и я думаю, что при доверии со стороны Манчини и некотором везении Артем сделает это. Для него это важно еще и потому, что он давно не забивал — нужно доказать болельщикам, тренеру и самому себе, что его рано списывать со счетов.

Лучшим в составе «Спартака» является голландец Квинси Промес. 25-летний полузащитник в новом сезоне уже успел забить два мяча и сделать голевую передачу.

— Промес в этом сезоне выглядит отлично, — отметил Александр Мостовой. — Впрочем, как и в предыдущие сезоны в «Спартаке». В матче с «Краснодаром» он в очередной раз доказал свою значимость. Красно-белые с Квинси и без него — две совершенно разные команды. Также, на мой взгляд, для «Спартака» крайне важен и Зе Луиш. Основная угроза воротам «Зенита» будет исходить от этих двух футболистов, которые могут предопределить исход всего матча.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в 4-м туре чемпионата России состоится 5 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

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