«Зенит» одержал первую победу под руководством Манчини
Петербургский «Зенит» в товарищеском матче одержал волевую победу над венской «Аустрией». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу российского клуба.
Первый тайм завершился в пользу венской команды. На 28-й минуте отличился Петар Филипович.
После перерыва главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выпустил абсолютно другой состав, и петербургский клуб смог перевернуть ход матча.
На 54-й минуте Жулиано сравнял счет, а 20 минут спустя Юрий Жирков забил победный гол.
«Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат — он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры», — приводит слова Манчини пресс-служба петербургского клуба.
Первый официальный матч под руководством итальянского специалиста «Зенит» проведет 16 июля. В первом туре чемпионата России петербуржцы сыграют с хабаровским СКА.
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