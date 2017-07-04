Петербургский «Зенит» в товарищеском матче одержал волевую победу над венской «Аустрией». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу российского клуба.

Первый тайм завершился в пользу венской команды. На 28-й минуте отличился Петар Филипович.

После перерыва главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выпустил абсолютно другой состав, и петербургский клуб смог перевернуть ход матча.

На 54-й минуте Жулиано сравнял счет, а 20 минут спустя Юрий Жирков забил победный гол.

«Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат — он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры», — приводит слова Манчини пресс-служба петербургского клуба.

Первый официальный матч под руководством итальянского специалиста «Зенит» проведет 16 июля. В первом туре чемпионата России петербуржцы сыграют с хабаровским СКА.

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